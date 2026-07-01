Visite libre des jardins du château de Montesson, Château de Montesson, Bais
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Montesson · Bais
Informations pratiques
Visite libre des jardins du château de Montesson Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Château de Montesson Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre des jardins.
Château de Montesson Montesson, 53160 Bais Bais 53160 Mayenne Pays de la Loire Edifice dont la construction s’ étale sur plusieurs époques : ancien logis seigneurial d’ époque médiévale, châtelet d’ entrée de la fin du 16e siècle, logis du 17e siècle. Pavillon d’ entrée couvert d’ une toiture à l’ impériale.
Visite libre des jardins.
Didier Mithouard