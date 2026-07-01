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Visite libre des jardins du château de Montesson, Château de Montesson, Bais

dimanche 20 septembre 2026 · Château de Montesson · Bais

Visite libre des jardins du château de Montesson, Château de Montesson, Bais

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Montesson
Adresse
Montesson, 53160 Bais
Ville
53160 Bais
Département
Mayenne

Visite libre des jardins du château de Montesson Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Château de Montesson Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre des jardins.

Château de Montesson Montesson, 53160 Bais Bais 53160 Mayenne Pays de la Loire Edifice dont la construction s’ étale sur plusieurs époques : ancien logis seigneurial d’ époque médiévale, châtelet d’ entrée de la fin du 16e siècle, logis du 17e siècle. Pavillon d’ entrée couvert d’ une toiture à l’ impériale.
Visite libre des jardins.

Didier Mithouard