Celti’Cimes Festival de musique irlandaise 17ème édition Village d’Albiez-Montrond Albiez-Montrond

Celti’Cimes Festival de musique irlandaise 17ème édition

Village d’Albiez-Montrond Chef-lieu Albiez-Montrond Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-25

Le festival incontournable de musique celtique à la montagne revient cette année pour sa 17ème édition et vous offrira quatre jours de concert, bal folk, stages de musique et danse, et sessions. Le rendez-vous musical convivial à ne pas manquer !

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Village d’Albiez-Montrond Chef-lieu Albiez-Montrond 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 30 48

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English :

The not-to-be-missed festival of Celtic music in the mountains returns this year for its 17th edition, offering four days of concerts, folk balls, music and dance workshops, and sessions. It’s a musical event not to be missed!

L’événement Celti’Cimes Festival de musique irlandaise 17ème édition Albiez-Montrond a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Intercommunal Cœur de Maurienne