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Centenaire de la Compagnie d’Arc d’Ermont, Stade Raoul Dautry, Ermont

Centenaire de la Compagnie d’Arc d’Ermont, Stade Raoul Dautry, Ermont

Centenaire de la Compagnie d’Arc d’Ermont, Stade Raoul Dautry, Ermont dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Stade Raoul Dautry

Adresse : 105, rue de Saint Gratien,

Ville : 95120 Ermont

Département : Val-d'Oise

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Centenaire de la Compagnie d’Arc d’Ermont Dimanche 7 juin, 14h30, 16h00 Stade Raoul Dautry Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La compagnie ouvre ses portes à la visite de son lieu de tir traditionnel (logis et jardin), elle propose des animations autour du tir a l’arc et une exposition de son patrimoine.

Stade Raoul Dautry 105, rue de Saint Gratien, Ermont 95120 Val-d’Oise Île-de-France 06 22 604 603 La compagnie d’arc d’Ermont fête son centenaire le 7 juin au stade Dautry, 95120 Ermont. A 14h30, des animations autour du tir à l’arc traditionnel (tir Beursault) sont ouvertes au publique jusqu’à 18h. A proximité de la gare d’Ermont – Eaubonne.
La compagnie ouvre ses portes à la visite de son lieu de tir traditionnel (logis et jardin), elle propose des animations autour du tir a l’arc et une exposition de son patrimoine.

©Cie d’Arc d’Ermont

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