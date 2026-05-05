Centenaire de la Compagnie d’Arc d’Ermont, Stade Raoul Dautry, Ermont

Centenaire de la Compagnie d’Arc d’Ermont Dimanche 7 juin, 14h30, 16h00 Stade Raoul Dautry Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La compagnie ouvre ses portes à la visite de son lieu de tir traditionnel (logis et jardin), elle propose des animations autour du tir a l’arc et une exposition de son patrimoine.

Stade Raoul Dautry 105, rue de Saint Gratien, Ermont 95120 Val-d’Oise Île-de-France 06 22 604 603 La compagnie d’arc d’Ermont fête son centenaire le 7 juin au stade Dautry, 95120 Ermont. A 14h30, des animations autour du tir à l’arc traditionnel (tir Beursault) sont ouvertes au publique jusqu’à 18h. A proximité de la gare d’Ermont – Eaubonne.

La compagnie ouvre ses portes à la visite de son lieu de tir traditionnel (logis et jardin), elle propose des animations autour du tir a l’arc et une exposition de son patrimoine.

©Cie d’Arc d’Ermont