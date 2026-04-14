Ensemble faisons tourner la roue du changement, Centre des finances publiques d’Ermont, Ermont
Ensemble faisons tourner la roue du changement, Centre des finances publiques d’Ermont, Ermont jeudi 25 juin 2026.
Ensemble faisons tourner la roue du changement Jeudi 25 juin, 13h00 Centre des finances publiques d’Ermont Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T13:00:00+02:00 – 2026-06-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-25T13:00:00+02:00 – 2026-06-25T16:00:00+02:00
Le jeudi 25 juin de 13h à 16h sur le parking arrière du CFIP d’Ermont: des animations vous attendent avec au menu: stand d’information sur la mise en oeuvre du Plan mobilité employeur à la DDFIP 95, une activité ludique pour être incollable sur le sujet vélo, un test de vélo à assistance électrique par Veligo, un atelier » techniques de freinage » animé par un de nos agents.
Centre des finances publiques d’Ermont 421 rue Jean Richepin Ermont 95120 Val-d’Oise Île-de-France
Un évènement organisé à Ermont pour se remettre en selle.