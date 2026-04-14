Ensemble faisons tourner la roue du changement, Centre des finances publiques d’Ermont, Ermont

Ensemble faisons tourner la roue du changement Jeudi 25 juin, 13h00 Centre des finances publiques d’Ermont Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T13:00:00+02:00 – 2026-06-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T13:00:00+02:00 – 2026-06-25T16:00:00+02:00

Le jeudi 25 juin de 13h à 16h sur le parking arrière du CFIP d’Ermont: des animations vous attendent avec au menu: stand d’information sur la mise en oeuvre du Plan mobilité employeur à la DDFIP 95, une activité ludique pour être incollable sur le sujet vélo, un test de vélo à assistance électrique par Veligo, un atelier » techniques de freinage » animé par un de nos agents.

Centre des finances publiques d’Ermont 421 rue Jean Richepin Ermont 95120 Val-d’Oise Île-de-France

Un évènement organisé à Ermont pour se remettre en selle.