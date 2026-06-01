Le Parc Beaulieu célèbre la musique, Parc Beaulieu de Ermont, Ermont

Le Parc Beaulieu célèbre la musique Dimanche 21 juin, 15h00 Parc Beaulieu de Ermont Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

À l’occasion de la Fête de la musique, la Ville vous donne rendez-vous le dimanche 21 juin dès 15h au Parc Beaulieu pour une après-midi et soirée placées sous le signe de la convivialité, du partage et de la musique LIVE jusqu’au bout de la nuit !

De nombreux artistes locaux se succéderont sur scène pour faire découvrir leurs univers musicaux et faire vibrer le public dans une ambiance festive et dynamique.

L’événement sera animé par Sofiane, artiste désormais Ermontois, révélé lors de la Star Academy 2004.

Un programme varié pour vous faire danser jusqu’à 23h, il y en aura pour tous les goûts !

Parc Beaulieu de Ermont Rue de la République 95120 Ermont Ermont 95120 Val-d’Oise Île-de-France 09 70 80 93 47 https://www.ermont.fr/2253-5403/agenda/fiche/fete-de-la-musique.htm https://www.facebook.com/MairieErmont/;https://www.instagram.com/ville_ermont/ Parking à proximité / 10 min à pied de la Gare SNCF de Cernay

À l’occasion de la Fête de la musique, la Ville vous donne rendez-vous le **dimanche 21 juin dès 15h au Parc Beaulieu** pour une après-midi et soirée placées sous le signe de la convivialité, du et !…

©Ville d’Ermont