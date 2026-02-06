Montreuil-sur-Mer

Centenaire de la Rosalie

Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Centenaire de la Rosalie

Samedi 6 juin 2026 à 11h30

Citadelle de Montreuil-sur-Mer

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Les camions de pompiers ont toujours fasciné petits et grands, aujourd’hui on parle du 1er camion qui a veillé à la sécurité incendie des Montreuillois.

Montreuil est une ville historique, ce véhicule fait partie de son histoire contemporaine.

L’événement se veut à la fois festif, familial et commémoratif. Le programme prévisionnel comprend

-un convoi de véhicules anciens dans les villages alentours,

-des expositions de véhicules de pompiers et utilitaires anciens,

des animations et concerts,

-des stands de découverte du métier de sapeur-pompier,

-des jeux pour enfants et adultes,

-une offre de restauration sur place (midi et soir),

-un feu d’artifice,

Hommage officiel avec dépôt de gerbes au monument aux morts Gratuit et pour tous.

Pour toutes les générations et vise à valoriser le patrimoine local, transmettre la mémoire, renforcer le lien entre la population et ses sapeurs-pompiers, et célébrer un siècle d’histoire autour d’un véhicule emblématique.

Crédit Franck Desenclos .

Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 9 74 98 51 31 contact@citadelle-montreuilsurmer.fr

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English :

L’événement Centenaire de la Rosalie Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-06 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer