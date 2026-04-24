Centenaire du circuit de Reims-Gueux D27 Gueux
Centenaire du circuit de Reims-Gueux D27 Gueux samedi 12 septembre 2026.
Gueux
Centenaire du circuit de Reims-Gueux
D27 Circuit de Gueux Gueux Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Tout public
Venez fêter le centenaire du circuit de Reims-Gueux 1926 2026.
Les passionnés du circuit de la Marne vous invitent à célébrer les 100 ans du circuit de Reims-Gueux.
Nombreuses animations.
Programme à venir. .
D27 Circuit de Gueux Gueux 51390 Marne Grand Est
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English : Centenaire du circuit de Reims-Gueux
L’événement Centenaire du circuit de Reims-Gueux Gueux a été mis à jour le 2026-04-24 par Reims Tourisme & Congrès
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