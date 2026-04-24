Centenaire du circuit de Reims-Gueux D27 Gueux

Gueux

Centenaire du circuit de Reims-Gueux

D27 Circuit de Gueux Gueux Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Tout public

Venez fêter le centenaire du circuit de Reims-Gueux 1926 2026.

Les passionnés du circuit de la Marne vous invitent à célébrer les 100 ans du circuit de Reims-Gueux.

Nombreuses animations.

Programme à venir. .

D27 Circuit de Gueux Gueux 51390 Marne Grand Est

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English : Centenaire du circuit de Reims-Gueux

L’événement Centenaire du circuit de Reims-Gueux Gueux a été mis à jour le 2026-04-24 par Reims Tourisme & Congrès