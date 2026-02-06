Centenaire du Grand Prix de Picardie

Estrées-Mons Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Afin de commémorer le centenaire du Grand Prix de Picardie, une course automobile est organisé sur le circuit de Péronne.

De 1926 à 1939, les habitants des communes de Mons, Brie et Mesnil-Bruntel ainsi que des dizaines de milliers de spectateurs ont vibré au rythme de la compétition automobile, fascinés par la vitesse et la fougue des pilotes.

Bugatti, Amilcar, Salmson, Delage, Maserati, E.R.A., Alfa Romeo pour ne citer que les plus connues… vont s’affronter côte à côte sur les presque 10 km du circuit.

Estrées-Mons 80200 Somme Hauts-de-France +33 6 11 30 06 09 automobileclubpicardie@outlook.com

English :

To commemorate the centenary of the Grand Prix de Picardie, a car race is organized on the Péronne circuit.

From 1926 to 1939, the people of Mons, Brie and Mesnil-Bruntel, along with tens of thousands of spectators, thrilled to the rhythm of motor racing, fascinated by the speed and enthusiasm of the drivers.

Bugatti, Amilcar, Salmson, Delage, Maserati, E.R.A., Alfa Romeo to name but a few of the best-known names competed side by side on the almost 10 km circuit.

L’événement Centenaire du Grand Prix de Picardie Estrées-Mons a été mis à jour le 2026-02-03 par OT HAUTE SOMME PERONNE