Nébing

CENTRE AERE ETE 2026

31 Rue Robert Schuman Nébing Moselle

Tarif : – – EUR

105

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 08:00:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Nous proposons sur 3 semaines un centre aéré. Chaque semaine sera sur un autre thème

3 Semaines de fun, d’aventures et de souvenirsEnfants

105 .

31 Rue Robert Schuman Nébing 57670 Moselle Grand Est +33 6 31 98 98 42

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English :

We offer a 3-week summer camp. Each week will have a different theme

3 weeks of fun, adventure and memories

L’événement CENTRE AERE ETE 2026 Nébing a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DU PAYS SAULNOIS