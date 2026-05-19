CENTRE AERE ETE 2026 Nébing
CENTRE AERE ETE 2026 Nébing lundi 6 juillet 2026.
Nébing
CENTRE AERE ETE 2026
31 Rue Robert Schuman Nébing Moselle
Tarif : – – EUR
105
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 08:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Nous proposons sur 3 semaines un centre aéré. Chaque semaine sera sur un autre thème
3 Semaines de fun, d’aventures et de souvenirsEnfants
105 .
31 Rue Robert Schuman Nébing 57670 Moselle Grand Est +33 6 31 98 98 42
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English :
We offer a 3-week summer camp. Each week will have a different theme
3 weeks of fun, adventure and memories
L’événement CENTRE AERE ETE 2026 Nébing a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DU PAYS SAULNOIS
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