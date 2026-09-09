Centre aquatique du Pays de Mauriac, Centre aquatique du pays de Mauriac, Mauriac

Informations pratiques

Centre aquatique du Pays de Mauriac Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Centre aquatique du pays de Mauriac Cantal

Gratuit – Limité à 15 personnes – Surchaussures obligatoires fournies lors de la visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Profitez de cette visite pour « plonger » dans les méandres du Centre aquatique du Pays de Mauriac : visite des locaux collectifs, espace aquatique, espace bien-être, espace cardio-musculation. Une occasion rare de découvrir l’envers du décor d’un équipement public avec l’ouverture exceptionnelle des locaux techniques. Lors de cette visite guidée, accessible à tous, découvrez ce qui se cache sous les bassins : le cœur du système avec sa chaudière, le poumon avec sa ventilation, les secrets de sa filtration et de son traitement, ainsi que toute la gestion technique indispensable au quotidien de cet équipement. (Surchaussures obligatoires fournies lors de la visite)

Centre aquatique du pays de Mauriac Avenue du Commandant Gabon 15200 Mauriac Mauriac 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 40 58 90 https://ccpm.paysdemauriac.fr/centre-aquatique-du-pays-de-mauriac/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 68 19 87 »}] Le Centre Aquatique du Pays de Mauriac, situé dans le Cantal, est une piscine moderne dédiée au sport et à la détente.

Il comprend un bassin sportif de 25 mètres, un bassin ludique avec jets massant et une pataugeoire pour les plus petits.

Son espace bien-être propose saunas, hammam et spa à bulles, tandis que la salle de musculation est équipée pour le cardio-training. Parking gratuit sur place

Profitez de cette visite pour « plonger » dans les méandres du Centre aquatique du Pays de Mauriac : visite des locaux collectifs, espace aquatique, espace bien-être, espace cardio-musculation. Une à…

© Centre aquatique du Pays de Mauriac