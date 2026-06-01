Centre de loisirs enfants en breton TI AR VRO GWENGAMP Guingamp
Centre de loisirs enfants en breton TI AR VRO GWENGAMP Guingamp lundi 6 juillet 2026.
Guingamp
Centre de loisirs enfants en breton
TI AR VRO GWENGAMP 3 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-07-06
Notre centre de loisirs en breton accueille les enfants de 3 à 12 ans à Guingamp de 8h à 18h30 du lundi au vendredi. .
TI AR VRO GWENGAMP 3 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 27 88
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English :
L’événement Centre de loisirs enfants en breton Guingamp a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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