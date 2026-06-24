Atelier d’illustration sur terre Réalisez votre plaque de porte d’entrée Chez sidonie et compagnie Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

Atelier d’illustration sur terre Réalisez votre plaque de porte d’entrée

Chez sidonie et compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Venez personnaliser votre plaque de porte ou de boîte aux lettres en céramique lors d’un atelier accessible à tous. Vous réaliserez votre propre illustration sur une plaque en grès de haute température, que vous pourrez personnaliser avec un prénom, un message ou un motif de votre choix. La cuisson, l’émaillage et tout le matériel sont inclus, pour obtenir avec une création unique et durable. Le tarif est de 25€ et une consommation est obligatoire sur place (boisson, goûter…). .

Chez sidonie et compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Atelier d’illustration sur terre Réalisez votre plaque de porte d’entrée Guingamp a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol