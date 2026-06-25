Exposition Emmanuel Lepage Peintre Officiel de la Marine Espace François-Mitterand Guingamp

Guingamp

Exposition Emmanuel Lepage Peintre Officiel de la Marine

Espace François-Mitterand 1 Place du Champ au Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :

2026-07-01

VERNISSAGE LE 30 JUIN À 18H00

Embarquez pour un voyage au long cours, depuis les tempêtes des mers australes jusqu’au récifs bretons du phare d’Ar-Men ! Une cinquantaine d’oeuvres originales, parfois inédites, sont présentes dans cette exposition d’Emmanuel Lepage, premier dessinateur de bande dessinée à avoir reçu le titre de de Peintre Officiel de la Marine en 2021. C’est grâce à son premier voyage à bord du Marion Dufresne en 2010, qu’Emmanuel Lepage affirme avoir compris la mer, et la dessine. Voyage aux Iles de la Désolation (2011), marque le virage d’Emmanuel Lepage vers la non-fiction. Un voyage en Terre Adélie avec son frère photographe François Lepage, inspire la BD La Lune est Blanche (2014). C’est en 2022 qu’il retrouve le Marion Dufresne et Kerguelen pour une expérience humaine inoubliable qu’il évoque dans Danser avec le Vent (2025). La mer est aussi le contexte dans lequel évolue ses personnages? Elle façonne leurs désirs et leurs vies à bord, dans la trilogie des Voyages d’Anna , Voyages d’Ullysse et Voyages de Jules (Éditions Maghen). Sans oublier les phares mythiques d’Ar-Men et de l’Île Vierge, présents dans le succès de libraire Ar-Men, l’enfer des enfers (Futuropolis) et L’Île Vierge, un phare dans les yeux (Locus Solus). Planche de BD, grandes illustrations et carnets de voyages vous permettent de découvrir à quel point la mer imprègne l’oeuvre de cet artiste, bercé dès l’enfance par les récits de son père, marin su La Jeanne d’Arc. Ouvert de 14h00 à 18h30 les mercredis, jeudis, samedis et dimanches. Ouvert de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h30 les vendredis. Fermé les lundis et mardis. .

Espace François-Mitterand 1 Place du Champ au Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

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L’événement Exposition Emmanuel Lepage Peintre Officiel de la Marine Guingamp a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol