Saint-Jean-Brévelay

Centre Morbihan Tourisme escape nature Dans les Bois

Saint-Jean-Brévelay Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Sortie nature. Une intrigue, des livrets énigmes et indices illustrés, un plan du site réalisé à l’aquarelle, des outils pédagogiques, des épreuves accessibles à tous dès 7 ans, l’Escape nature permet aux participants de partir à l’aventure ! Matériel fourni, prévoir des vêtements de terrain adaptés à la météo. De 14 h 30 à 16 h 30. Réservation obligatoire (ouverte à partir du 13 juillet). .

Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 49 06

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English :

L’événement Centre Morbihan Tourisme escape nature Dans les Bois Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE