Centre Morbihan Tourisme escape nature Dans les Bois Saint-Jean-Brévelay
Centre Morbihan Tourisme escape nature Dans les Bois Saint-Jean-Brévelay jeudi 13 août 2026.
Saint-Jean-Brévelay
Centre Morbihan Tourisme escape nature Dans les Bois
Saint-Jean-Brévelay Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Sortie nature. Une intrigue, des livrets énigmes et indices illustrés, un plan du site réalisé à l’aquarelle, des outils pédagogiques, des épreuves accessibles à tous dès 7 ans, l’Escape nature permet aux participants de partir à l’aventure ! Matériel fourni, prévoir des vêtements de terrain adaptés à la météo. De 14 h 30 à 16 h 30. Réservation obligatoire (ouverte à partir du 13 juillet). .
Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 49 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Centre Morbihan Tourisme escape nature Dans les Bois Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE