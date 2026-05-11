Guéhenno

Centre Morbihan Tourisme escape nature L’arrivée des Trappeurs la loutre

Guéhenno Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Des trappeurs en approche ? Il est grand temps d’agir. Partez sur les berges des ruisseaux sur les TRACES de la loutre (qui elle, restera invisible !), surmontez épreuves et défis et sauvez cette espèce animale en danger avant qu’il ne soit trop tard. Accessible aux adultes, ados et enfants dès 5 ans Durée 2H. Matériel fourni. Vêtements de terrain adaptés à la météo. Gratuit sur inscription (ouverte à partir du 23 juin) par mail ou tel. Lieu du RV donné à l’inscription. .

Guéhenno 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 49 06

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English :

L’événement Centre Morbihan Tourisme escape nature L’arrivée des Trappeurs la loutre Guéhenno a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE