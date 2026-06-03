Centre technique de nettoiement Nantes métropole centre technique NM Marie-Thérèse Eyquem, Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 09:30 – 16:30

Gratuit : non

À l’occasion des Journées du Patrimoine et du matrimoine, poussez les portes du Centre Technique Marie-Thérèse Eyquem et découvrez les métiers qui œuvrent chaque jour pour la propreté et le cadre de vie de la ville. Au programme de cette immersion ludique et interactive : ???? Démonstration des techniques d’enlèvement de graffitis et d’affichages indésirables???? Tour en balayeuse pour vivre une expérience originale au cœur des équipes terrain???? Atelier de soufflage de déchets?? Découverte du parcours des biodéchets et de leur transformation????? Escape game « propreté » pour tester vos réflexes de citoyen modèle???? Rencontre avec les agents et découverte du quotidien des équipes dédiées à une ville propre et agréable Une visite accessible à tous, entre démonstrations, animations et échanges avec les professionnels.

centre technique NM Marie-Thérèse Eyquem, Nantes Nantes 44093



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