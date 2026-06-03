Centre technique de nettoiement Nantes métropole centre technique NM Marie-Thérèse Eyquem, Nantes Nantes
Centre technique de nettoiement Nantes métropole centre technique NM Marie-Thérèse Eyquem, Nantes Nantes samedi 19 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 09:30 – 16:30
Gratuit : non
À l’occasion des Journées du Patrimoine et du matrimoine, poussez les portes du Centre Technique Marie-Thérèse Eyquem et découvrez les métiers qui œuvrent chaque jour pour la propreté et le cadre de vie de la ville. Au programme de cette immersion ludique et interactive : ???? Démonstration des techniques d’enlèvement de graffitis et d’affichages indésirables???? Tour en balayeuse pour vivre une expérience originale au cœur des équipes terrain???? Atelier de soufflage de déchets?? Découverte du parcours des biodéchets et de leur transformation????? Escape game « propreté » pour tester vos réflexes de citoyen modèle???? Rencontre avec les agents et découverte du quotidien des équipes dédiées à une ville propre et agréable Une visite accessible à tous, entre démonstrations, animations et échanges avec les professionnels.
centre technique NM Marie-Thérèse Eyquem, Nantes Nantes 44093
Afficher la carte du lieu centre technique NM Marie-Thérèse Eyquem, Nantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Temps justice à Nantes Nord, Salle municipale Santos Dumont, Nantes 3 juin 2026
- Portes ouvertes, Salle Koufra, Nantes 3 juin 2026
- Après-midi jeux de société à l’Abord’âge, Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants, Nantes 3 juin 2026
- Les mercredis culturels pour les 7-9 ans, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes 3 juin 2026
- Rendez-vous au jardin Chêne des anglais, Jardin chêne des anglais, Nantes 3 juin 2026