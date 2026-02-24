Céramique du monde Merlas

Céramique du monde

791 route de Saint-Geoire-en-Valdaine Merlas Isère

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-06

Venez découvrir ce rendez-vous international dédié à la céramique en tant que langage universel entre les cultures. Parce que la céramique appartient à tous les territoires. Et lorsqu’elle est partagée, elle devient un langage sans frontières.

791 route de Saint-Geoire-en-Valdaine Merlas 38620 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 38 88 46 contact@ceramiquedumonde.com

English :

Come and discover this international event dedicated to ceramics as a universal language between cultures. Because ceramics belong to every land. And when it’s shared, it becomes a language without borders.

