Céramique enfant famille Ateliers métiers d’art Nontron
Céramique enfant famille Ateliers métiers d’art Nontron samedi 22 août 2026.
Nontron
Céramique enfant famille
Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 16:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Pour un temps partagé parent-enfant ou de créativité libre, chacun.e pourra laisser libre-cours à son imagination et se familiariser avec le travail de la terre. .
Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 80 61 lepape.claire@yahoo.fr
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English : Céramique enfant famille
L’événement Céramique enfant famille Nontron a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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