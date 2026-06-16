Céramique enfant famille Ateliers métiers d’art Nontron

Nontron

Céramique enfant famille

Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-22 16:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Pour un temps partagé parent-enfant ou de créativité libre, chacun.e pourra laisser libre-cours à son imagination et se familiariser avec le travail de la terre. .

Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 80 61 lepape.claire@yahoo.fr

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English : Céramique enfant famille

L’événement Céramique enfant famille Nontron a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin