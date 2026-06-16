Email d’art sur cuivre Ateliers métiers d’art Nontron

Nontron

Email d’art sur cuivre

Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Découverte des émaux sur cuivre et de leur cuisson. Au cours de l’atelier chacun.e fera la découverte des matières, couleurs et textures de l’émail en créant un décor issu de son imagination. Assemblage final des émaux sur une pièce de cuir. Les réalisations se feront sur des supports de cuivre préalablement apprêtés d’une première couche d’émail, Chaque participant.e repart avec sa réalisation cuite au cours de l’atelier. A partir de 8 ans. .

Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 87 01 56 natacha.baluteau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Email d’art sur cuivre

L’événement Email d’art sur cuivre Nontron a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin