Email d’art sur cuivre Ateliers métiers d’art Nontron
Email d’art sur cuivre Ateliers métiers d’art Nontron vendredi 7 août 2026.
Nontron
Email d’art sur cuivre
Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 16:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Découverte des émaux sur cuivre et de leur cuisson. Au cours de l’atelier chacun.e fera la découverte des matières, couleurs et textures de l’émail en créant un décor issu de son imagination. Assemblage final des émaux sur une pièce de cuir. Les réalisations se feront sur des supports de cuivre préalablement apprêtés d’une première couche d’émail, Chaque participant.e repart avec sa réalisation cuite au cours de l’atelier. A partir de 8 ans. .
Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 87 01 56 natacha.baluteau@gmail.com
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English : Email d’art sur cuivre
L’événement Email d’art sur cuivre Nontron a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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