Informations pratiques

Nontron

Concert d’orgue à quatre mains

Eglise Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Par Marie-Paule Bouin et Sébastien Maigne. Au programme J.P Rameau J.S Bach G.P Telemann G.F Haendel G. Böhm .

Eglise Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 11 55

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English : Concert d’orgue à quatre mains

L’événement Concert d’orgue à quatre mains Nontron a été mis à jour le 2026-07-08 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin