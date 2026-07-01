AGENDA · Nontron
Concert d’orgue à quatre mains Nontron
samedi 25 juillet 2026 · Nontron
Informations pratiques
Nontron
Concert d’orgue à quatre mains
Eglise Nontron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Par Marie-Paule Bouin et Sébastien Maigne. Au programme J.P Rameau J.S Bach G.P Telemann G.F Haendel G. Böhm .
Eglise Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 11 55
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English : Concert d’orgue à quatre mains
L’événement Concert d’orgue à quatre mains Nontron a été mis à jour le 2026-07-08 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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