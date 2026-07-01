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AGENDA · Nontron

Concert d’orgue à quatre mains Nontron

samedi 25 juillet 2026 · Nontron

Concert d’orgue à quatre mains Nontron

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Eglise
Ville
24300 Nontron
Département
Dordogne
Tarif

Nontron

Concert d’orgue à quatre mains

Eglise Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Par Marie-Paule Bouin et Sébastien Maigne. Au programme J.P Rameau J.S Bach G.P Telemann G.F Haendel G. Böhm   .

Eglise Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 11 55 

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English : Concert d’orgue à quatre mains

L’événement Concert d’orgue à quatre mains Nontron a été mis à jour le 2026-07-08 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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