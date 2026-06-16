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Céramique enfant famille Ateliers métiers d’art Nontron

Céramique enfant famille Ateliers métiers d’art Nontron

Céramique enfant famille Ateliers métiers d’art Nontron mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Ateliers métiers d'art

Adresse : 10 avenue du Général Leclerc

Ville : 24300 Nontron

Département : Dordogne

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Nontron

Céramique enfant famille

Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Pour un temps partagé parent-enfant ou de créativité libre, chacun.e pourra laisser libre-cours à son imagination et se familiariser avec le travail de la terre.   .

Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 80 61  lepape.claire@yahoo.fr

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English : Céramique enfant famille

L’événement Céramique enfant famille Nontron a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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