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Céramique Ateliers métiers d’art Nontron

Céramique Ateliers métiers d’art Nontron

Céramique Ateliers métiers d’art Nontron samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Ateliers métiers d'art

Adresse : 10 avenue du Général Leclerc

Ville : 24300 Nontron

Département : Dordogne

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Nontron

Céramique

Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Modelage tournage à partir de 13 ans   .

Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 80 61  lepape.claire@yahoo.fr

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English : Céramique

L’événement Céramique Nontron a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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