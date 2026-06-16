Céramique Ateliers métiers d’art Nontron
Céramique Ateliers métiers d’art Nontron samedi 18 juillet 2026.
Nontron
Céramique
Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Modelage tournage à partir de 13 ans .
Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 80 61 lepape.claire@yahoo.fr
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English : Céramique
L’événement Céramique Nontron a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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