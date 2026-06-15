Nontron

Journée sous-bois

576 route René Dutin Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 13:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Repas champêtre avec animation/ Sur réservation.

Repas champêtre avec animation/ Sur réservation. .

576 route René Dutin Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 15 54 lamalatio@orange.fr

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English : Journée sous-bois

Country-style meal with entertainment By reservation.

L’événement Journée sous-bois Nontron a été mis à jour le 2026-06-15 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin