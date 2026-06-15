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Journée sous-bois Nontron

Journée sous-bois Nontron

Journée sous-bois Nontron dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : 576 route René Dutin

Ville : 24300 Nontron

Département : Dordogne

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Nontron

Journée sous-bois

576 route René Dutin Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 13:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Repas champêtre avec animation/ Sur réservation.
Repas champêtre avec animation/ Sur réservation.   .

576 route René Dutin Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 15 54  lamalatio@orange.fr

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English : Journée sous-bois

Country-style meal with entertainment By reservation.

L’événement Journée sous-bois Nontron a été mis à jour le 2026-06-15 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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