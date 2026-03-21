Stage de forge coutelière Nontron
Stage de forge coutelière Nontron lundi 27 juillet 2026.
Nontron
Stage de forge coutelière
Place Alfred Agard Nontron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-27
Maîtres de stage Guillaume Naboulet (la forge mutine) et Cédric Besson (le poids du marteau) Conception et dessin de couteau Forgeage de la lame Finitions de la lame Traitements thermiques de la lame Montage du manche Finitions et affûtage L’outillage et le matériel sont fournis Chacun peut apporter son outillage habituel Tenue de sécurité obligatoire chaussures, lunettes et gants de travail. .
Place Alfred Agard Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 74 17 contact@metiersdartperigord.fr
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English :
L’événement Stage de forge coutelière Nontron a été mis à jour le 2026-05-24 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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