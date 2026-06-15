Thiviers

Cercle de Chant Intuitif avec Anaïkaa

191, chemin des bourdons Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-07-11 16:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Chanter aide à libérer ses émotions et à se reconnecter à soi et aux autres.

Aucune compétence n’est requise l’essentiel est l’élan du cœur.

La séance commence par des échauffements vocaux, puis des chants sacrés en groupe.

Cela apaise le mental et ouvre à une expression plus intuitive.

Chaque son

Chanter permet de libérer ses émotions refoulées, se connecter profondément à soi et aux autres, et ainsi favoriser l’expression de sa vérité, sa voix/voie dans la vie.

Nul besoin de savoir chanter ou chanter juste car l’élan du coeur est le plus important dans cet espace. Vous expérimenterez d’abord quelques échauffements vocaux et techniques pour sortir votre voix. Ensuite, nous chanterons un ou plusieurs chant(s) sacré(s) en groupe pour vous familiariser avec votre expression vocale, apaiser le mental et vous connecter à votre coeur, à votre âme. Depuis cet espace, vous pourrez ensuite accueillir le chant intuitif qui vient à vous. Ici tout est juste chaque son, note ou rythme qui vient à vous contribue à votre bien-être. En plus d’être profondément connecté(e) à soi, chacun(e) sera soutenu(e) par le groupe tout au long de l’exploration. .

191, chemin des bourdons Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 95 02 25

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English : Cercle de Chant Intuitif avec Anaïkaa

Singing helps release emotions and reconnect with oneself and others.

No skills are required: what matters most is the impulse of the heart.

The session begins with vocal warm-ups, followed by sacred group singing.

This calms the mind and opens the way to more intuitive expression.

Every sound

L’événement Cercle de Chant Intuitif avec Anaïkaa Thiviers a été mis à jour le 2026-06-15 par Isle-Auvézère