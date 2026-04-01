Blan

CERCLE DE FEMMES

23 Rte de Puylaurens Blan Tarn

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Une matinée de méditation entre femmes

Cercle de femmes avec Caroline Bonnel (dans la Salle Jaune)

Thème Mon corps

Parole et danse.

Un temps entre femmes pour

– Revenir à Soi

– Se sentir écoutée, soutenue

– Libérer et déposer

– Se connecter à son corps

– Créer du lien avec des femmes

Un temps de méditation • cercle de parole • rituel

Groupe limité

Infos et inscriptions avec Caroline

06 58 90 87 60 .

23 Rte de Puylaurens Blan 81700 Tarn Occitanie

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English :

A morning of meditation among women

L’événement CERCLE DE FEMMES Blan a été mis à jour le 2026-04-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE