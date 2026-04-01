Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CERCLE DE FEMMES Blan

CERCLE DE FEMMES Blan samedi 18 avril 2026.

Adresse : 23 Rte de Puylaurens

Ville : 81700 Blan

Département : Tarn

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Tarif de base plein tarif

Blan

CERCLE DE FEMMES

23 Rte de Puylaurens Blan Tarn

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :
2026-04-18

Une matinée de méditation entre femmes
Cercle de femmes avec Caroline Bonnel (dans la Salle Jaune)
Thème Mon corps

Parole et danse.

Un temps entre femmes pour
– Revenir à Soi
– Se sentir écoutée, soutenue
– Libérer et déposer
– Se connecter à son corps
– Créer du lien avec des femmes

Un temps de méditation • cercle de parole • rituel

Groupe limité
Infos et inscriptions avec Caroline
06 58 90 87 60   .

23 Rte de Puylaurens Blan 81700 Tarn Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A morning of meditation among women

L’événement CERCLE DE FEMMES Blan a été mis à jour le 2026-04-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Blan (Tarn)