CERCLE DE FEMMES Blan
CERCLE DE FEMMES Blan samedi 18 avril 2026.
Blan
CERCLE DE FEMMES
23 Rte de Puylaurens Blan Tarn
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 12:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Une matinée de méditation entre femmes
Cercle de femmes avec Caroline Bonnel (dans la Salle Jaune)
Thème Mon corps
Parole et danse.
Un temps entre femmes pour
– Revenir à Soi
– Se sentir écoutée, soutenue
– Libérer et déposer
– Se connecter à son corps
– Créer du lien avec des femmes
Un temps de méditation • cercle de parole • rituel
Groupe limité
Infos et inscriptions avec Caroline
06 58 90 87 60 .
23 Rte de Puylaurens Blan 81700 Tarn Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A morning of meditation among women
L’événement CERCLE DE FEMMES Blan a été mis à jour le 2026-04-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Blan (Tarn)
- STAGE DANSE AFRO-MODERNE ARTCOBLAN Blan 19 avril 2026