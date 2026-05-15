Locquénolé

Cercle de femmes Cercle de la Nouvelle Lune

20 Rue de Stancou Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 20:00:00

fin : 2026-08-10 23:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Le cercle de femmes est un espace sacré de partage et de sororité, où bienveillance respect et écoute sont les clés. Il est indispensable également d’arriver à l’heure pour ne pas casser l’énergie du cercle. A travers des rituels divers (méditation oracles, acte psychomagique, danse, sankalpa…), nous allons lors de ce cercle de la Nouvelle Lune, nous libérer des émotions négatives du moment.

Réservation par téléphone .

20 Rue de Stancou Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 28 72 22 61

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English : Cercle de femmes Cercle de la Nouvelle Lune

L’événement Cercle de femmes Cercle de la Nouvelle Lune Locquénolé a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX