Cercle de femmes Cercle de la Nouvelle Lune Locquénolé
Cercle de femmes Cercle de la Nouvelle Lune Locquénolé lundi 10 août 2026.
Locquénolé
Cercle de femmes Cercle de la Nouvelle Lune
20 Rue de Stancou Locquénolé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:00:00
fin : 2026-08-10 23:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Le cercle de femmes est un espace sacré de partage et de sororité, où bienveillance respect et écoute sont les clés. Il est indispensable également d’arriver à l’heure pour ne pas casser l’énergie du cercle. A travers des rituels divers (méditation oracles, acte psychomagique, danse, sankalpa…), nous allons lors de ce cercle de la Nouvelle Lune, nous libérer des émotions négatives du moment.
Réservation par téléphone .
20 Rue de Stancou Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 28 72 22 61
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English : Cercle de femmes Cercle de la Nouvelle Lune
L’événement Cercle de femmes Cercle de la Nouvelle Lune Locquénolé a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX
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