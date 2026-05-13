Réjouissance Récital d’orgue Place de la Liberté Locquénolé

Locquénolé

Réjouissance Récital d’orgue

Place de la Liberté Eglise Saint-Guénolé Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06 21:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Entre danses populaires, romances et variations inspirées du folklore, Frédéric Rivoal nous invite aux réjouissances de la Renaissance espagnole, aux fastes Baroques allemands et français, en passant par les traditions anglaises, irlandaises et bretonnes. Des œuvres de Correa de Arauxo, Balbastre ou Bach y dialoguent avec des mélodies des îles britanniques et de Bretagne. Réjouissons-nous d’un moment musical chaleureux, où virtuosité, poésie et patrimoine feront résonner l’acoustique intime de l’église de Locquénolé. .

Place de la Liberté Eglise Saint-Guénolé Locquénolé 29670 Finistère Bretagne

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English : Réjouissance Récital d’orgue

L’événement Réjouissance Récital d’orgue Locquénolé a été mis à jour le 2026-05-13 par OT BAIE DE MORLAIX