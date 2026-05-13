Réjouissance Récital d’orgue Place de la Liberté Locquénolé
Réjouissance Récital d’orgue Place de la Liberté Locquénolé jeudi 6 août 2026.
Locquénolé
Réjouissance Récital d’orgue
Place de la Liberté Eglise Saint-Guénolé Locquénolé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06 21:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Entre danses populaires, romances et variations inspirées du folklore, Frédéric Rivoal nous invite aux réjouissances de la Renaissance espagnole, aux fastes Baroques allemands et français, en passant par les traditions anglaises, irlandaises et bretonnes. Des œuvres de Correa de Arauxo, Balbastre ou Bach y dialoguent avec des mélodies des îles britanniques et de Bretagne. Réjouissons-nous d’un moment musical chaleureux, où virtuosité, poésie et patrimoine feront résonner l’acoustique intime de l’église de Locquénolé. .
Place de la Liberté Eglise Saint-Guénolé Locquénolé 29670 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Réjouissance Récital d’orgue
L’événement Réjouissance Récital d’orgue Locquénolé a été mis à jour le 2026-05-13 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Locquénolé (Finistère)
- Sortie bain de forêt et écriture Locquénolé 23 mai 2026
- Immersion Nature- Yoga Energie en Plein Air- Harmonisation des 7 chakras Locquénolé 4 juillet 2026
- Immersion Nature- Yoga Energie en Plein Air- Harmonisation des 7 chakras Locquénolé 4 juillet 2026
- Ateliers Initiation à l’aromathérapie et DIY en plein air. Connection Nature Locquénolé 7 juillet 2026
- Yoga-Renforcement musculaire spécial abdos spécial été en plein air Locquénolé 8 juillet 2026