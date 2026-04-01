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Cercle de Femmes La Ruche éco solidaire Mimbaste

Cercle de Femmes La Ruche éco solidaire Mimbaste

Cercle de Femmes La Ruche éco solidaire Mimbaste samedi 25 avril 2026.

Lieu : La Ruche éco solidaire

Adresse : 1184 Route d'Orthez

Ville : 40350 Mimbaste

Département : Landes

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Mimbaste

Cercle de Femmes

La Ruche éco solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Le Temps d’une Pause
Cercle de Femmes Sororité, Transmission & Relaxation Sonore
Un espace doux et sécurisant pour ralentir, respirer et te reconnecter à toi.
Dans ce cercle de femmes, tu es invitée à venir telle que tu es
fatiguée, sensible, chargée, joyeuse ou en questionnement.
Le Temps d’une Pause
Cercle de Femmes Sororité, Transmission & Relaxation Sonore
Un espace doux et sécurisant pour ralentir, respirer et te reconnecter à toi.
Dans ce cercle de femmes, tu es invitée à venir telle que tu es
fatiguée, sensible, chargée, joyeuse ou en questionnement.
Ici, tu peux déposer, écouter, partager… ou simplement être là en silence.

Je t’y propose un temps de parole, de transmission autour du corps, des émotions et de l’ancrage, et un bain sonore pour intégrer et te détendre en profondeur.   .

La Ruche éco solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 23 71 51 

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English : Cercle de Femmes

Le Temps d?une Pause
Women’s Circle ? Sorority, Transmission & Sound Relaxation
A gentle, safe space to slow down, breathe and reconnect with yourself.
In this women?s circle, you are invited to come as you are:
tired, sensitive, burdened, joyful or questioning.

L’événement Cercle de Femmes Mimbaste a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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