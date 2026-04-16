Cercle de Femmes La Ruche éco solidaire Mimbaste

Mimbaste

Cercle de Femmes

La Ruche éco solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16 16:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Le Temps d’une Pause

Cercle de Femmes Sororité, Transmission & Relaxation Sonore

Un espace doux et sécurisant pour ralentir, respirer et te reconnecter à toi.

Dans ce cercle de femmes, tu es invitée à venir telle que tu es

fatiguée, sensible, chargée, joyeuse ou en questionnement.

Le Temps d’une Pause

Cercle de Femmes Sororité, Transmission & Relaxation Sonore

Un espace doux et sécurisant pour ralentir, respirer et te reconnecter à toi.

Dans ce cercle de femmes, tu es invitée à venir telle que tu es

fatiguée, sensible, chargée, joyeuse ou en questionnement.

Ici, tu peux déposer, écouter, partager… ou simplement être là en silence.

Je t’y propose un temps de parole, de transmission autour du corps, des émotions et de l’ancrage, et un bain sonore pour intégrer et te détendre en profondeur. .

La Ruche éco solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 23 71 51

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English : Cercle de Femmes

Le Temps d?une Pause

Women’s Circle ? Sorority, Transmission & Sound Relaxation

A gentle, safe space to slow down, breathe and reconnect with yourself.

In this women?s circle, you are invited to come as you are:

tired, sensitive, burdened, joyful or questioning.

L’événement Cercle de Femmes Mimbaste a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans