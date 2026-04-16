Cercle de Femmes La Ruche éco solidaire Mimbaste
Cercle de Femmes La Ruche éco solidaire Mimbaste samedi 16 mai 2026.
Mimbaste
Cercle de Femmes
La Ruche éco solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-05-16 16:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Le Temps d’une Pause
Cercle de Femmes Sororité, Transmission & Relaxation Sonore
Un espace doux et sécurisant pour ralentir, respirer et te reconnecter à toi.
Dans ce cercle de femmes, tu es invitée à venir telle que tu es
fatiguée, sensible, chargée, joyeuse ou en questionnement.
Le Temps d’une Pause
Cercle de Femmes Sororité, Transmission & Relaxation Sonore
Un espace doux et sécurisant pour ralentir, respirer et te reconnecter à toi.
Dans ce cercle de femmes, tu es invitée à venir telle que tu es
fatiguée, sensible, chargée, joyeuse ou en questionnement.
Ici, tu peux déposer, écouter, partager… ou simplement être là en silence.
Je t’y propose un temps de parole, de transmission autour du corps, des émotions et de l’ancrage, et un bain sonore pour intégrer et te détendre en profondeur. .
La Ruche éco solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 23 71 51
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English : Cercle de Femmes
Le Temps d?une Pause
Women’s Circle ? Sorority, Transmission & Sound Relaxation
A gentle, safe space to slow down, breathe and reconnect with yourself.
In this women?s circle, you are invited to come as you are:
tired, sensitive, burdened, joyful or questioning.
L’événement Cercle de Femmes Mimbaste a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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