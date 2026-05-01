Soirée scène ouverte La Brocante Eco-solidaire Mimbaste

Mimbaste

Soirée scène ouverte

La Brocante Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:30:00

fin : 2026-05-15 21:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Soirée scène ouverte au café le vendredi 15/05 de 18h30 à 21h au 1182 Route d’Orthez, 40350 Mimbaste. Musiciens, chanteurs et passionnés de musique sont les bienvenus pour partager un moment convivial. Crêpes et taloak sur place. Infos 06.50.62.28.15.

Le café vous invite à une nouvelle soirée scène ouverte le vendredi 15/05, de 18h30 à 21h, au 1182 Route d’Orthez, 40350 Mimbaste. Musiciens, chanteurs et amateurs de musique sont les bienvenus pour partager un moment convivial autour de performances live, improvisations et rencontres artistiques. Que vous veniez avec votre instrument, votre voix ou simplement pour profiter de l’ambiance, cette soirée est ouverte à tous. Des crêpes et taloak seront proposés sur place pour accompagner ce moment chaleureux. Pour plus d’informations, contactez-nous au 06.50.62.28.15. .

La Brocante Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15

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English : Soirée scène ouverte

Open stage evening at the café on Friday 15/05 from 6:30pm to 9pm at 1182 Route d’Orthez, 40350 Mimbaste. Musicians, singers and music fans are welcome to share a convivial moment. Pancakes and taloak available. Info: 06.50.62.28.15.

L’événement Soirée scène ouverte Mimbaste a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays d’Orthe et Arrigans