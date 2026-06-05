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CERCLE DE LECTURE Avène

CERCLE DE LECTURE Avène jeudi 11 juin 2026.

Ville : 34260 Avène

Département : Hérault

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif :

Avène

CERCLE DE LECTURE

Avène Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11 2026-09-10 2026-10-08 2026-11-12 2026-12-10

Cercle de lecture organisé par le Foyer Rural d’Avène
Chaque 2ème jeudi du mois salle polyvalente de Truscas
Entrée libre
Cercle de lecture organisé par le Foyer Rural d’Avène
Chaque 2ème jeudi du mois salle polyvalente de Truscas
Entrée libre   .

Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 78 01 08 51 

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English :

Reading circle organized by the Foyer Rural d’Avène
Every 2nd Thursday of the month salle polyvalente de Truscas
Free admission

L’événement CERCLE DE LECTURE Avène a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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