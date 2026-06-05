Avène

CERCLE DE LECTURE

Avène Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11 2026-09-10 2026-10-08 2026-11-12 2026-12-10

Cercle de lecture organisé par le Foyer Rural d’Avène

Chaque 2ème jeudi du mois salle polyvalente de Truscas

Entrée libre

Cercle de lecture organisé par le Foyer Rural d’Avène

Chaque 2ème jeudi du mois salle polyvalente de Truscas

Entrée libre .

Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 78 01 08 51

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English :

Reading circle organized by the Foyer Rural d’Avène

Every 2nd Thursday of the month salle polyvalente de Truscas

Free admission

L’événement CERCLE DE LECTURE Avène a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB