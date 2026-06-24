Cercle de paroles Saint-Sauveur-le-Vicomte
Cercle de paroles Saint-Sauveur-le-Vicomte jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Cercle de paroles
66 rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 15:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Besoin d’un moment pour partager, écouter et vous sentir entendu ?
Le Musée Barbey d’Aurevilly vous invite à son Cercle de Paroles. Un espace chaleureux et bienveillant pour s’exprimer librement, échanger et tisser du lien.
L’événement est gratuit, mais sur inscription !
Venez nombreux, seul ou accompagné, pour un moment de partage et d’écoute. .
66 rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 museebarbey@sslv.fr
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English : Cercle de paroles
L’événement Cercle de paroles Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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