Saint-Sauveur-le-Vicomte

Cercle de paroles

66 rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 15:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Besoin d’un moment pour partager, écouter et vous sentir entendu ?

Le Musée Barbey d’Aurevilly vous invite à son Cercle de Paroles. Un espace chaleureux et bienveillant pour s’exprimer librement, échanger et tisser du lien.

L’événement est gratuit, mais sur inscription !

Venez nombreux, seul ou accompagné, pour un moment de partage et d’écoute. .

66 rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 museebarbey@sslv.fr

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English : Cercle de paroles

L’événement Cercle de paroles Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin