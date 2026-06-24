Présentation de l’ouvrage Carrés du Cotentin Saint-Sauveur-le-Vicomte
Présentation de l’ouvrage Carrés du Cotentin Saint-Sauveur-le-Vicomte samedi 11 juillet 2026.
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Présentation de l’ouvrage Carrés du Cotentin
3bis rue du 8 Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Présentation de l’ouvrage Carrés du Cotentin en présence de ses auteurs Cécile Bouvarel et Daniel Olivier-Lamesle. .
3bis rue du 8 Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 louiseread@sslv.fr
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English : Présentation de l’ouvrage Carrés du Cotentin
L’événement Présentation de l’ouvrage Carrés du Cotentin Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin
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