Présentation de l’ouvrage Carrés du Cotentin Saint-Sauveur-le-Vicomte samedi 11 juillet 2026.

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Présentation de l’ouvrage Carrés du Cotentin

3bis rue du 8 Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Présentation de l’ouvrage Carrés du Cotentin en présence de ses auteurs Cécile Bouvarel et Daniel Olivier-Lamesle. .

3bis rue du 8 Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 louiseread@sslv.fr

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English : Présentation de l’ouvrage Carrés du Cotentin

L’événement Présentation de l’ouvrage Carrés du Cotentin Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin