Cercle des voyageurs La Loire Royale et rebelle Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Cercle des voyageurs La Loire Royale et rebelle

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-03-12 14:30:00

fin : 2026-03-12 16:30:00

2026-03-12

Projection du documentaire

La Loire Royale et rebelle

En présence des réalisateurs Jean Charbonneau et Dong Wei

Durée 90 minutes

Du Mont Gerbier-de-Jonc à St Nazaire, Jean et Wei Charbonneau ont suivi le fleuve pas à pas, à pied, vélo, kayak ou bateau. Ils se sont intéressés à la magie de l’eau, courante ou dormante, nourricière ou polluée, rétrécie en été, débordante en période de crue.

4 saisons sur la Loire, en observant les paysages, les rives, les poissons et les pêcheurs, professionnels et amateurs. Les véritables amoureux de la Loire vivent sur l’eau, dans une toue, une plate ou un futreau, observant le moindre signe du fleuve qui les surprend à chaque fois par sa dynamique et ses pièges imprévus. Les mariniers sont une grande famille liés par ce fil conducteur qui les relie aux grandes fêtes de Loire comme au Thoureil, Saumur ou Orléans.

Les sportifs ont aussi leur plaisir de Loire, la voile, le canoé kayak, le jetski, ou même la joute. Nous suivrons la plus grande compétition européenne de kayak, canoé, standup paddle Loire 725.

Au fil des villes riveraines et des châteaux qui ont plus ou moins traversé le temps, nous rappellerons l’histoire de cette grande voie royale, jusqu’à Saint Nazaire, le dernier port tourné vers l’océan d’où s’évadent aujourd’hui les plus grands paquebots du monde. .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

