Cercle Festival BP 173 Le Bourget

Cercle Festival

BP 173 Aéroport de Paris Le Bourget Le Bourget Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

En 2026 le musée de l’Air et de l’Espace accueille un festival hors du commun. Quand la musique électronique rencontre l’histoire aérospatiale tout vibre !

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BP 173 Aéroport de Paris Le Bourget Le Bourget 93352 Seine-Saint-Denis Île-de-France

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English :

In 2026, the Musée de l’Air et de l’Espace will be hosting an extraordinary festival. When electronic music meets aerospace history, everything vibrates!

L’événement Cercle Festival Le Bourget a été mis à jour le 2026-03-23 par Choose Paris Region