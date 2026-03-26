Cercle Festival BP 173 Le Bourget
Cercle Festival BP 173 Le Bourget vendredi 22 mai 2026.
Cercle Festival
BP 173 Aéroport de Paris Le Bourget Le Bourget Seine-Saint-Denis
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-22
En 2026 le musée de l’Air et de l’Espace accueille un festival hors du commun. Quand la musique électronique rencontre l’histoire aérospatiale tout vibre !
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BP 173 Aéroport de Paris Le Bourget Le Bourget 93352 Seine-Saint-Denis Île-de-France
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English :
In 2026, the Musée de l’Air et de l’Espace will be hosting an extraordinary festival. When electronic music meets aerospace history, everything vibrates!
L’événement Cercle Festival Le Bourget a été mis à jour le 2026-03-23 par Choose Paris Region
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