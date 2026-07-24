Cercles de femmes Fleurey-sur-Ouche
vendredi 25 septembre 2026 · Fleurey-sur-Ouche
Informations pratiques
Fleurey-sur-Ouche
Cercles de femmes
Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 25 – 25 – 120 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2027-03-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-10-30 2026-12-18 2027-02-05 2027-03-19 2027-06-18
Venez partager un moment de reliance entre femmes. Un temps d’échange sur ce que chacune vie dans son actualité, éclairé par la sagesse de l’équinoxe d’Automne. Nous sommes des être cyclique, encore plus nous les femmes. C’est une aide précieuse que de mettre de la lumière sur nos sentiments, nos émotions, notre intuitivité féminine. Lors de ce temps d’échange je vous transmets ce que l’équinoxe réveil en nous pour comprendre ce que l’on vit.
Ces temps d’échange sur authentique et essentiel, il touche notre humanité, sans masque, sans faux-semblant.
Pour cette soirée, un temps créatif, introspectif personnel, un tirage de cartes du moment pour faire un pas de plus pour vous, une méditation énergétique guidée pour repartir ressourcée.
S’inscrire c’est faire une pause, se choisir dans un espace sécuritaire, nourrissant et humain. Dans ces temps d’opposition ces cercles sont pour moi une lueur dans la nuit. Cela met en lumière ce qui nous lie, ça raisonnera toujours en moi.
Inscription pour les 6 cercles
Soit 3 au choix ou à l’unité.
Infos et inscription sur mon site web www.reveilamandinerouyer.fr
Places limitées pour un espace partagé
Je suis Amandine, j’accompagne les femmes dans les difficultés que la vie leur fait traverser. Deuil, rupture, confusion, tristesse, colère sont le signal d’un besoin de transformation pour retrouver de la paix et de la clarté. .
Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 60 81 78 contact@reveilar.fr
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English : Cercles de femmes
L’événement Cercles de femmes Fleurey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Ouche et Montagne
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