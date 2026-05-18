Journée bien-être Venez Eveiller vos Trésors de Bien Etre Fleurey-sur-Ouche
Journée bien-être Venez Eveiller vos Trésors de Bien Etre Fleurey-sur-Ouche dimanche 6 septembre 2026.
Fleurey-sur-Ouche
Journée bien-être Venez Eveiller vos Trésors de Bien Etre
Ferme du Leuzeu Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Venez EVEILLEZ VOS TRESORS DE ETRE
– Emilie @therapeuteholistique.net
– Leslie Irodologie Naturopathe,
– Manon Médiation Animale
– Jérôme Méd. traditionnelle chinoise
– Françoise Shiatsu francoisefaivremtc@gmail.com
– Geneviève Qi Qonq @art-et-energie.com
– Katerine Massages Thaï, Méditation, @Association Explor&ssence
– Marianne et Patrick, Balades Plantes Médicinales Au fil des cueillettes à Lantenay
– Michelle Bains sonores @michelleserres.fr
– Monique Ecoute Empathique,
– Jérôme Réflexologie @lereveildesenergies
– Pascale Heck Massages Ajustés® Respire pascaleheck21.com
– Véronique Massages Ajustés® , Fascias votremassage.fr
PROGRAMME ET INSCRIPTIONS SUR PLACE
ACCES
A pied ou à vélo depuis: par RD depuis Fleurey sur Ouche (21)
voir lien https://www.komoot.com/fr-fr/plan/@47.2777773,4.9029211,11.958z?sport=mtb&waypoint=hl:3014685
Par Flavignerot (3 kms) ; la rente de Chamerey (4 kms), Velars (6 kms).
ACCESSOIRES A PREVOIR
Couverture ou tapis de sol, chaussures de marche, eau et pique-nique (petite restauration sur place galettes salées, sucrées.
Contacts
Votre Massage 06.81.91.04.60
RESPECTONS CE MAGNIFIQUE SITE QUI VOUS ACCUEILLERA EN ELOIGNANT LES VOITURES et REPARTONS AVEC NOS DECHETS. .
Ferme du Leuzeu Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 91 04 60
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English : Journée bien-être Venez Eveiller vos Trésors de Bien Etre
L’événement Journée bien-être Venez Eveiller vos Trésors de Bien Etre Fleurey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-05-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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