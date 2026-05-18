Fleurey-sur-Ouche

Journée bien-être Venez Eveiller vos Trésors de Bien Etre

Ferme du Leuzeu Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Venez EVEILLEZ VOS TRESORS DE ETRE

– Emilie @therapeuteholistique.net

– Leslie Irodologie Naturopathe,

– Manon Médiation Animale

– Jérôme Méd. traditionnelle chinoise

– Françoise Shiatsu francoisefaivremtc@gmail.com

– Geneviève Qi Qonq @art-et-energie.com

– Katerine Massages Thaï, Méditation, @Association Explor&ssence

– Marianne et Patrick, Balades Plantes Médicinales Au fil des cueillettes à Lantenay

– Michelle Bains sonores @michelleserres.fr

– Monique Ecoute Empathique,

– Jérôme Réflexologie @lereveildesenergies

– Pascale Heck Massages Ajustés® Respire pascaleheck21.com

– Véronique Massages Ajustés® , Fascias votremassage.fr

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS SUR PLACE

ACCES

A pied ou à vélo depuis: par RD depuis Fleurey sur Ouche (21)

voir lien https://www.komoot.com/fr-fr/plan/@47.2777773,4.9029211,11.958z?sport=mtb&waypoint=hl:3014685

Par Flavignerot (3 kms) ; la rente de Chamerey (4 kms), Velars (6 kms).

ACCESSOIRES A PREVOIR

Couverture ou tapis de sol, chaussures de marche, eau et pique-nique (petite restauration sur place galettes salées, sucrées.

Contacts

Votre Massage 06.81.91.04.60

RESPECTONS CE MAGNIFIQUE SITE QUI VOUS ACCUEILLERA EN ELOIGNANT LES VOITURES et REPARTONS AVEC NOS DECHETS. .

Ferme du Leuzeu Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 91 04 60

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English : Journée bien-être Venez Eveiller vos Trésors de Bien Etre

L’événement Journée bien-être Venez Eveiller vos Trésors de Bien Etre Fleurey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-05-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)