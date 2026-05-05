Chantier en cours de fouille de l’Inrap, Site des Roches d’Orgères, Fleurey-sur-Ouche

Chantier en cours de fouille de l’Inrap Samedi 13 juin, 17h30 Site des Roches d’Orgères Côte-d’Or

Visite limitée à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T17:30:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T17:30:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

En compagnie de l’équipe d’archéologues de l’Inrap en charge des fouilles, laissez-vous guider jusqu’aux vestiges médiévaux de « la Maladrerie de Fleurey » et venez découvrir les résultats des dernières recherches archéologiques.

La présentation sera suivie d’une dégustation de produits locaux et d’un pot de l’amitié.

Balade d’1h30 nécessitant une bonne condition physique et des chaussures adaptées.

Rendez-vous à 17h30 sur le parking du Pasquier à Fleurey-sur-Ouche. Il faudra ensuite marcher une vingtaine de minutes pour arriver au site archéologique. Visite limitée à 25 personnes.

Inscription obligatoire.

Gratuit.

Site des Roches d’Orgères 21410 FLEUREY-SUR-OUCHE Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.entre-ouche-et-montagne.fr/billetterie.html »}]

En compagnie de l’équipe d’archéologues de l’Inrap en charge des fouilles, laissez-vous guider jusqu’aux vestiges médiévaux de « la Maladrerie de Fleurey » et venez découvrir les résultats des La …

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