Cercles des 4 saisons

23 rue de la Vendée Puy-de-Serre Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-12-19 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-06-20 2026-10-31 2026-12-19

De l’alchimie des étoiles

– le 21 mars printemps renaissance créativité, nouveaux projets, fertilité

– le 20 juin Eté expansion joie, célébration, abondance

– le 31 octobre automne récolte intérieure gratitude, sagesse, transformation

– le 19 décembre hiver introspection repos, rêves, monde intérieur

Tarif 50€ .

23 rue de la Vendée Puy-de-Serre 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 88 68 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The alchemy of the stars

L’événement Cercles des 4 saisons Puy-de-Serre a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin