Cercles des 4 saisons Puy-de-Serre
Cercles des 4 saisons Puy-de-Serre samedi 21 mars 2026.
Cercles des 4 saisons
23 rue de la Vendée Puy-de-Serre Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-12-19 18:00:00
Date(s) :
2026-03-21 2026-06-20 2026-10-31 2026-12-19
De l’alchimie des étoiles
– le 21 mars printemps renaissance créativité, nouveaux projets, fertilité
– le 20 juin Eté expansion joie, célébration, abondance
– le 31 octobre automne récolte intérieure gratitude, sagesse, transformation
– le 19 décembre hiver introspection repos, rêves, monde intérieur
Tarif 50€ .
23 rue de la Vendée Puy-de-Serre 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 88 68 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The alchemy of the stars
L’événement Cercles des 4 saisons Puy-de-Serre a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin