Cérémonie à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc La Baule-Escoublac

Cérémonie à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

Place de la victoire La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

La ville de La Baule-Escoublac vous invite à vous recueillir à l’occasion de cette cérémonie en hommage aux soldats morts pour la France.

Ensemble, honorons leur mémoire, leur courage et leur engagement pour la liberté. Ce moment de rassemblement est l’expression de notre reconnaissance et de notre devoir de transmission aux générations futures.

Cette cérémonie sera suivie du verre de l’amitié offert par la Municipalité au kiosque de la place de la Victoire. .

