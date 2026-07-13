Cérémonie commémorative des combats du Lioran Monument aux morts Laveissière

Informations pratiques

Laveissière

Cérémonie commémorative des combats du Lioran

Monument aux morts Le bourg Laveissière Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 11:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Dans le cadre du 82e anniversaire des combats du Lioran, rendez-vous à 11 heures au monument aux morts de Laveissière, suivi d’un dépôt de gerbe à la stèle de la Pierre-Taillade (déplacement en bus) et d’un repas (25 €, sur réservation).

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Monument aux morts Le bourg Laveissière 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 20 04 42 secretariat@laveissiere.fr

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English :

As part of the 82nd anniversary of the Battle of Lioran, meet at 11 a.m. at the Laveissière War Memorial, followed by a d%E9p%wreath-laying ceremony at the Pierre-Taillade stele (bus transportation provided) and a meal (25 €, by reservation).

L’événement Cérémonie commémorative des combats du Lioran Laveissière a été mis à jour le 2026-07-13 par Hautes Terres Tourisme