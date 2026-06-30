Champ Libre Spectacle Pelat Parking de la micro-crèche Laveissière

jeudi 6 août 2026 · Parking de la micro-crèche · Laveissière

Informations pratiques

Laveissière

Champ Libre Spectacle Pelat

Parking de la micro-crèche Le bourg Laveissière Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Pelat, c’est le silence, l’attente, la force, la tension, la participation magique et spontanée, la poésie du corps, l’innovation, le mouvement, l’action collective, une démarche risquée, sincère, différente, singulière et osée.

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Parking de la micro-crèche Le bourg Laveissière 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Pelat is silence, anticipation, strength, tension, magical and spontaneous participation, the poetry of the body, innovation, movement, collective action, and an approach that is risky, sincere, different, unique, and daring.

L’événement Champ Libre Spectacle Pelat Laveissière a été mis à jour le 2026-06-30 par Hautes Terres Tourisme