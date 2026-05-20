Cérémonie commémorative du Débarquement Place du 6 juin Bernières-sur-Mer
Cérémonie commémorative du Débarquement Place du 6 juin Bernières-sur-Mer samedi 6 juin 2026.
Bernières-sur-Mer
Cérémonie commémorative du Débarquement
Place du 6 juin 51 Rue Herve Leguillon Bernières-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Présence de cadets de la défense de d’une délégation de 35 militaires français et canadiens
Cérémonie commémorative du Débarquement allié place du 6 juin en présence de cadets de la défense de d’une délégation de 35 militaires français et canadiens .
Place du 6 juin 51 Rue Herve Leguillon Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 2 31 96 45 47
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English : Cérémonie commémorative du Débarquement
Defence cadets from a delegation of 35 French and Canadian military personnel present
L’événement Cérémonie commémorative du Débarquement Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité
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