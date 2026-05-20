Concert swing & jazz Bernières-sur-Mer
Concert swing & jazz Bernières-sur-Mer vendredi 5 juin 2026.
Bernières-sur-Mer
Concert swing & jazz
Îlot des Français Bernières-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 21:00:00
fin : 2026-06-05 22:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Chansons des années 20-40
Chansons swing et jazz des années 20-40 .
Îlot des Français Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 2 31 96 68 66
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English : Concert swing & jazz
Songs from the 20s and 40s
L’événement Concert swing & jazz Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité
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