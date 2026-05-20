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Concert swing & jazz Bernières-sur-Mer

Concert swing & jazz Bernières-sur-Mer vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Îlot des Français

Ville : 14990 Bernières-sur-Mer

Département : Calvados

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Bernières-sur-Mer

Concert swing & jazz

Îlot des Français Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 21:00:00
fin : 2026-06-05 22:30:00

Date(s) :
2026-06-05

Chansons des années 20-40
Chansons swing et jazz des années 20-40   .

Îlot des Français Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 2 31 96 68 66 

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English : Concert swing & jazz

Songs from the 20s and 40s

L’événement Concert swing & jazz Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité

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