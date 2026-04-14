Vive la nature à Bernières !, Parking du Platon, Bernières-sur-Mer

Vive la nature à Bernières ! Lundi 25 mai, 10h00, 14h00 Parking du Platon Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-25T10:00:00+02:00 – 2026-05-25T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-25T14:00:00+02:00 – 2026-05-25T15:30:00+02:00

A Bernières-sur-Mer, deux espaces naturels protégés sont reliés par une même histoire liée à l’ancien cours de la rivière Seulles : le marais du Platon et la falaise du Cap Romain. La commune vous invite à deux visites guidées dans le cadre de « Vive la nature ! » en partenariat avec le CPIE Vallée de l’Orne et le Département du Calvados. Faune, flore et fossiles n’auront plus de secrets pour vous.

(1-4km/1h30) – Niveau 1

Parking du Platon Parking du PlatonAire de pique-nique en front de mer, avenue du littoral, en face de la rue Anatole DuvalBERNIERES-SUR-MER Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://normandie-mb-prestataire.for-system.com/z8501e4f128681x128681_fr-Coeur-de-Nacre-tourisme.aspx?Param/IdProprio=12756 »}]

La commune vous invite à deux visites guidées dans le cadre de « Vive la nature ! » en partenariat avec le CPIE Vallée de l’Orne et le Département du Calvados. Faune, flore et fossiles n’auront pl…