Lumières sur l’église de Bernières-sur-mer, Eglise de la Nativité de Notre-Dame de Bernières-sur-mer, Bernières-sur-Mer

Lumières sur l’église de Bernières-sur-mer Samedi 30 mai, 21h00 Eglise de la Nativité de Notre-Dame de Bernières-sur-mer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Soirée Pierres en Lumières à Bernières-sur-mer, SPR site patrimonial remarquable, Terre offerte par Odon, le frère du duc Guillaume, à l’évêché de Bayeux.

Sous le haut clocher gothique, enserré comme une immense et lumineuse chrysalide d’acier, l’association Bernières Optique Nouvelle Patrimoine, et les musiciens amateurs du Conservatoire de Caen accueilleront les visiteurs dans ce Monument Historique.

Ceux-ci pourront déambuler et faire la découverte nocturne, aux chandelles, des décors caractéristiques romans et gothiques normands, de ce lieu vieux de 900 ans, mis en valeur par l’illumination des hautes voûtes de pierre. Différents moments de l’église jusqu’à la restauration actuelle du clocher défileront en vidéo.

Une collation normande sera offerte à la sortie.

Eglise de la Nativité de Notre-Dame de Bernières-sur-mer Eglise de la Nativité de Notre-Dame de Bernières-sur-merPas de descriptionBERNIERES-SUR-MER Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie

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