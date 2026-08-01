Cérémonie commémorative | Libération de Paimpol Paimpol
lundi 17 août 2026 · Paimpol
Informations pratiques
Paimpol
Cérémonie commémorative | Libération de Paimpol
Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
A l’occasion du 82e anniversaire de la libération de Paimpol, découvrez le film de Richard Berrong sur la libération de Paimpol (sur réservation, places limitées), participez au défilé au départ de l’impasse de Penvern jusqu’au Monument aux Morts de Penvern pour terminer avec une cérémonie et un vin d’honneur. .
Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 31 76
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English :
L’événement Cérémonie commémorative | Libération de Paimpol Paimpol a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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