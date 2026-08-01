Informations pratiques

Paimpol

Cérémonie commémorative | Libération de Paimpol

Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 14:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

A l’occasion du 82e anniversaire de la libération de Paimpol, découvrez le film de Richard Berrong sur la libération de Paimpol (sur réservation, places limitées), participez au défilé au départ de l’impasse de Penvern jusqu’au Monument aux Morts de Penvern pour terminer avec une cérémonie et un vin d’honneur. .

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 31 76

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English :

L’événement Cérémonie commémorative | Libération de Paimpol Paimpol a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol