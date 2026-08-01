AGENDA · Paimpol
Conte dans le jardin Rue de Beauport Paimpol
lundi 17 août 2026 · Rue de Beauport · Paimpol
Informations pratiques
Paimpol
Conte dans le jardin
Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-08-17 14:30:00
Date(s) :
2026-08-17
A l’ombre des pommiers, étendez-vous et laissez vous voyager… A partir de 6 ans .
Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 18 58
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English :
L’événement Conte dans le jardin Paimpol a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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