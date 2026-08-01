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AGENDA · Paimpol

Conte dans le jardin Rue de Beauport Paimpol

lundi 17 août 2026 · Rue de Beauport · Paimpol

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue de Beauport
Adresse
Abbaye de Beauport
Ville
22500 Paimpol
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Paimpol

Conte dans le jardin

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-08-17 14:30:00

Date(s) :
2026-08-17

A l’ombre des pommiers, étendez-vous et laissez vous voyager… A partir de 6 ans   .

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 18 58 

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English :

L’événement Conte dans le jardin Paimpol a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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