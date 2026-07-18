Informations pratiques

Vallons-de-l’Erdre

Cérémonie de la Moulinière

La Moulinière Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

La cérémonie en hommage aux fusillés FFI de la Moulinière aura lieu dimanche 02 août 2026 à 10h30 à la Moulinière (Saint-Mars-la-Jaille), en présence de l’Espérance musique de Vritz.

Après la cérémonie, ouverte à tous, un vin d’honneur sera servi dans la salle LECOQ. .

La Moulinière Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 29 33 00

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English :

The ceremony honoring the FFI members executed at La Moulinière will take place on Sunday, August 2, 2026, at 10:30 a.m. %at La Moulinière (Saint-Mars-la-Jaille), with a performance by the L’Espérance music group from Vritz.

L’événement Cérémonie de la Moulinière Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-07-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis